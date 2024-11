Catedral de Notre Dame revela seu novo 'brilho' ao mundo

Macron prometeu reabrir o local em cinco anos, o que gerou certo ceticismo na época.

Agora, ele apresenta a reabertura como o ponto culminante de um ano de "orgulho francês", após o sucesso dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris-2024, e em um momento em que ele está politicamente enfraquecido.

A visita de sexta-feira permitirá a observação de todos os detalhes, da esplanada até a estrutura do telhado.

As 2.000 pessoas que contribuíram para a restauração foram convidadas para a visita, que será conduzida pelo presidente, sua esposa, Brigitte Macron, e o arcebispo de Paris, Laurent Ulrich. Espera-se a presença de pelo menos 1.300 pessoas.

"Esta última visita às obras é uma oportunidade de agradecer aos que trabalharam nela, dos carpinteiros aos pedreiros, dos arquitetos aos arqueólogos", disse Macron.

O presidente também prestará homenagem aos mecenas, já que o projeto custou cerca de 700 milhões de euros (US$ 740 milhões ou 4,4 bilhões de reais, de acordo com as taxas de câmbio atuais) e foi financiado exclusivamente por doações.