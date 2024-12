Botafogo vence Atlético-MG (3-1) e conquista pela 1ª vez a Copa Libertadores

Com esta vitória histórica, o Botafogo ficou com a última das 32 vagas no novo Mundial de Clubes da Fifa, que será disputado nos Estados Unidos entre junho e julho do ano que vem 2025.

A última grande conquista do clube carioca havia sido o Campeonato Brasileiro de 1995, um feito que está perto de se repetir este ano, com o time na liderança com três pontos de vantagem sobre o Palmeiras a duas rodadas do fim.

A partir deste sábado, o Botafogo pode dizer que sua entrada no Olimpo sul-americano foi épica e heroica, depois de superar a expulsão de Gregore por atingir o rosto do volante argentino Fausto Vera aos 30 segundos de jogo.

- Rumo ao Mundial de 2025 -

Um dos heróis foi mais uma vez Luiz Henrique, que abriu o placar na primeira jogada elaborada do time carioca e sofreu o pênalti que Alex Telles converteu para ampliar.

"Eu estou muito feliz, cara, muito feliz mesmo, porque eu pude proporcionar essa vitória para a minha mãe, para o meu irmão aqui, que eles nunca tiveram essa oportunidade de estar me vendo numa final de Libertadores, de ser campeão e ainda sendo o melhor da partida", declarou o camisa 7 do Botafogo em entrevista à TV Globo após a partida.