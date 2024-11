Kosovo acusa Sérvia de atacar importante canal de água

Várias pessoas foram detidas neste sábado (30) em Kosovo após uma explosão que danificou um importante canal que fornece água para duas usinas termelétricas no país balcânico, que acusou a vizinha Sérvia de ter "orquestrado" o ataque.

O presidente da Sérvia, Aleksandar Vucic, negou qualquer envolvimento do país na explosão ocorrida na sexta-feira, classificando as acusações como "infundadas", "irresponsáveis" e "preocupantes".

O canal Ibar-Lepenac fornece água para centenas de milhares de habitantes do norte de Kosovo e parte da capital, Pristina. A água do canal também é essencial para os sistemas de resfriamento de duas usinas elétricas que, se parassem de funcionar, deixariam todo o país no escuro.