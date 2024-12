Biden indulta filho Hunter em casos de evasão fiscal e compra de arma

O perdão foi emitido após Biden ter afirmado repetidamente que não interferiria nos problemas legais de seu filho. A secretária de imprensa da Casa Branca declarou, ainda em setembro, que Biden não concederia um perdão a Hunter.

Ao mesmo tempo, os casos criminais contra o presidente eleito Donald Trump foram suspensos após uma decisão abrangente da Suprema Corte sobre imunidade presidencial ? praticamente garantindo que o rival republicano de Biden provavelmente nunca verá uma cela de prisão, mesmo após sua histórica condenação por falsificação de registros comerciais em maio.

"Eu disse que não interferiria nas decisões do Departamento de Justiça e cumpri minha palavra, mesmo enquanto assistia ao meu filho sendo processado de forma seletiva e injusta", disse Biden no comunicado deste domingo.

"As acusações nos casos dele surgiram apenas depois que vários dos meus oponentes políticos no Congresso as instigaram para me atacar e se opor à minha eleição", acrescentou.

"Eu acredito no sistema de justiça, mas, enquanto luto com essa questão, também acredito que a política crua infectou esse processo e levou a um desvio judicial."

