Brígido: Governo vê momento ideal para atacar privilégios de militares

O governo Lula (PT) acredita que esse é o momento "perfeito" para cortar os privilégios dos militares, afirmou a colunista Carolina Brígido no UOL News da tarde deste domingo (1º).

Dentro do governo, é visto, sim, como privilegiada a situação de militares e esses benefícios todos que eles têm direito. Nessa semana, a gente viu os indiciamentos contra militares de alta patente por esse relatório da Polícia Federal, e há expectativa deles serem denunciados também pela Procuradoria-Geral da República.