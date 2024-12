Romênia volta às urnas para eleger Parlamento com a extrema direita à espreita

Neste domingo, as seções eleitorais permanecerão abertas até as 21h locais (16h em Brasília) e, pouco depois, serão divulgadas as primeiras pesquisas de boca de urna.

Os analistas preveem que o Parlamento ficará fragmentado, após duas décadas de domínio de dois grandes partidos.

Nestas eleições legislativas, a extrema direita concorre pulverizada em diversas legendas que têm em comum a sua oposição ao apoio à Ucrânia, em nome da "paz" e da defesa dos "valores cristãos". As pesquisas dão a esta corrente política cerca de 30% das intenções de voto.

Florentina Noja, uma engenheira de 55 anos, decidiu votar em "jovens candidatos, menos doutrinados pelo sistema".

"Precisamos tentar começar do zero", disse ela à AFP sob o céu nublado de Bucareste, ao mesmo tempo em que manifestou seu temor de que Romênia se distancie do caminho pró-europeu.

