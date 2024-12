Combates entre dissidentes das Farc deixam 12 mortos na Colômbia

Do outro lado estão membros da Segunda Marquetalia, grupo fundado por ex-membros das Farc que se desmobilizaram com o pacto de paz de 2016, mas depois retomaram as armas.

Em Putumayo, estas organizações disputam territórios com cultivos de coca, principal ingrediente da cocaína.

Veículos locais asseguram que o número de mortos pode ser maior.

Calarcá é um dos principais líderes de uma facção guerrilheira que, desde outubro de 2023, negocia com delegados do presidente colombiano, Gustavo Petro.

Por sua vez, a Segunda Marquetalia está passando por um momento de divisões internas em seu próprio processo de diálogo com o Executivo.

O ex-número dois das Farc, Iván Márquez, era reconhecido como seu líder até semanas atrás, mas o grupo se dividiu e por enquanto não está claro se continua comprometido com o processo.