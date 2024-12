Legisladores dos EUA apoiam teoria de que covid surgiu de vazamento de laboratório

O informe afirma que os Institutos Nacionais de Saúde subsidiaram uma investigação que tenta melhorar os vírus para encontrar formas de combatê-los conduzida pelo Instituto de Virologia de Wuhan.

Fauci negou diversas vezes ter encoberto as origens da covid-19 diante do painel em junho, argumentando que seria "impossível molecularmente" que os vírus de morcego estudados no laboratório se convertessem no que causou a pandemia.

Mas o informe do comitê diz que o SARS-CoV-2 "provavelmente surgiu devido a um acidente relacionado com o laboratório ou a pesquisa".

A investigação conclui, além disso, que as quarentenas "fizeram mais mal do que bem" e que as ordens de uso de máscaras foram "ineficazes", contradizendo outras pesquisas que demonstram que ambas reduziram as taxas de transmissão.

Os legisladores concluíram que a operação "Warp Speed" de Trump para financiar o desenvolvimento das vacinas anticovid foi um "tremendo sucesso", mas que o fechamento de escolas terá um "impacto duradouro" nas crianças americanas.

