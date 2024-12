Premiê francês enfrentará moção de censura após aprovar parte do orçamento sem voto parlamentar

Se a extrema direita e o conjunto da esquerda votar a favor, o governo minoritário de centro direita cairá. Uma votação está prevista para a quarta-feira.

A segunda economia da União Europeia está mergulhada em uma crise política desde que Macron decidiu antecipar as eleições legislativas, previstas para 2027, o que resultou em um Legislativo sem maioria clara.

- Concessões -

Nos últimos dias, Barnier multiplicou as concessões à extrema direita, da qual depende a sobrevivência do partido, para evitar que seus deputados apoiem uma moção de censura da esquerda durante a tramitação de aprovação do orçamento de 2025.

Mas Marine Le Pen, líder da extrema direita francesa, disse, nesta segunda, que seus deputados vão votar a favor de todas as moções, "venham de onde vierem".

Se o governo cair, será a primeira moção de censura a prosperar desde a derrota do Executivo de Georges Pompidou, em 1962, quando Charles de Gaulle era o presidente.