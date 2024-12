'Vão pagar caro' se não libertarem reféns de Gaza antes de 20 de janeiro, diz Trump

Trump prometeu apoio firme a Israel, país que o presidente Joe Biden também tem apoiado, embora com críticas ocasionais à maneira como o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, conduz a ofensiva militar na Faixa de Gaza.

Em 7 de outubro de 2023, o grupo islamista palestino Hamas realizou o ataque mais mortal já perpetrado contra Israel, que resultou em 1.208 mortos, a maioria civis, segundo um levantamento da AFP baseado em números oficiais israelenses.

Os militantes sequestraram 251 pessoas, 97 das quais ainda são mantidas em cativeiro em Gaza, mas o Exército israelense estima que 34 foram mortas.

A campanha de represália de Israel resultou na morte de 44.429 pessoas em Gaza, de acordo com números do Ministério da Saúde do território, considerados confiáveis pela ONU.

