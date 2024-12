Venezuela é condenada por violar direitos de candidato em 2013, adversário de Maduro

"Onze anos depois (a JUSTIÇA, além de fazer prevalecer a verdade, tem que ser EXPEDITA), obtivemos uma sentença (...) Espero que chegue esse dia em que se respeite e prevaleça o direito sagrado dos venezuelanos decidirem seu futuro em PAZ", escreveu Capriles no X após a decisão.

A Corte IDH explicou que, antes do pleito, Maduro, por ser vice-presidente, não poderia disputar as eleições, mas foi "favorecido" pela decisão da Sala Constitucional de habilitá-lo.

Além disso, segundo a sentença, ele "obteve vantagens capazes de incidir no equilíbrio da disputa eleitoral, mediante o uso de recursos estatais a favor de sua campanha", como cobertura "desproporcional" na mídia pública e participação de funcionários públicos nos atos eleitorais.

"As ações e omissões do Estado, tomadas em seu conjunto, e em um contexto de deterioração institucional, tiveram tal magnitude que afetaram a integridade do processo eleitoral e os direitos políticos, a liberdade de expressão e a igualdade perante a lei do senhor Capriles", expressou a Corte.

As autoridades eleitorais da Venezuela, alinhadas ao chavismo, declararam Maduro vitorioso com 50,61% dos votos contra 49,12% para Capriles, que impugnou os resultados.

O Tribunal Supremo de Justiça (TSJ) considerou "infundadas" as reclamações do opositor, a quem impôs uma multa e pediu que o Ministério Público o investigasse criminalmente.