Aumentam as pressões sobre a UE para finalizar acordo comercial com o Mercosul

"É hora de levar a parceria com os países do Mercosul para o próximo estágio. Acho que é essencial que a Comissão Europeia finalize politicamente o acordo de livre comércio do Mercosul", afirmou.

Para Baerbock, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, "tem um mandato completo" para selar o acordo, "e, em nossa opinião, ela deveria fazer uso dele".

O acordo de livre comércio entre UE e Mercosul, penosamente negociado por 25 anos, parece ter chegado ao seu estágio decisivo, e não está excluído que a cúpula do bloco sul-americano em Montevidéu seja o cenário do anúncio.

A equipe de Von der Leyen ainda não confirmou se a presidente da Comissão viajará ao Uruguai para participar da cúpula.

- Evitar mais atrasos -

Nesta terça-feira, a diretora-geral de Comércio da Comissão Europeia, Sabine Weyand, disse que embora os trabalhos tenham progredido, as discussões entre os dois blocos continuam "em nível político", incluindo a participação do novo Comissário Europeu para o Comércio, Maros Sefcovic.