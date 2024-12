Chefe da diplomacia alemã considera 'essencial' que UE finalize esta semana acordo com Mercosul

A chefe da diplomacia da Alemanha, Annalena Baerbock, considerou, nesta terça-feira (3), "essencial" que a UE finalize esta semana o demorado acordo de livre comércio com o Mercosul, que na quinta e na sexta realizará uma cúpula no Uruguai.

"Do ponto de vista alemão, a cúpula do Mercosul que será realizada em Montevidéu na sexta-feira é provavelmente a última oportunidade" para selar o acordo, disse Baerbock ao chegar a uma reunião de ministros das Relações Exteriores da Otan.

"É hora de levar a parceria com os países do Mercosul para o próximo estágio. Acho que é essencial que a Comissão Europeia finalize politicamente o acordo de livre comércio do Mercosul", disse ela.