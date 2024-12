Jogos Olímpicos de Paris-2024 foram os mais assistidos da história, diz COI

Na França, 95% da audiência potencial acompanhou em média 24 horas de transmissão do evento, somando 22 milhões de franceses que assistiram à cerimônia de abertura no rio Sena.

Bach afirmou, ainda, que a presença das redes sociais nos Jogos de 2024 "literalmente disparou".

Para o dirigente, as Olimpíadas em Paris inauguraram "uma nova era", a um ano do fim de seu mandato após 12 anos no cargo.

O evento em Paris marcou a primeira implementação da 'Agenda 2020', lançada por Bach em 2014, na qual privilegiam-se infraestruturas e instalações já existentes.

