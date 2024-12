Polícia busca, com ajuda de imagens de câmeras de segurança, assassino de CEO em Nova York

No entanto, sua divisão tem sido alvo de críticas tanto de congressistas e reguladores federais quanto de clientes, que a acusam de negar sistematicamente exames médicos e tratamentos aos segurados, de acordo com a imprensa.

De fato, sua morte gerou uma enxurrada de comentários negativos nas redes sociais.

"Sou enfermeira da emergência e as coisas que vi negadas a pacientes à beira da morte pelo seguro me deixam fisicamente doente. Simplesmente não consigo sentir simpatia por ele por todos esses pacientes e suas famílias", disse uma usuária no TikTok, citada pelo jornal The New York Times.

"Pago 1.300 dólares por mês [R$ 7,7 mil] de seguro médico e 8.000 [R$ 48 mil] de franquia. [São US$ 23.000 - R$ 138 mil - por ano] Quando ultrapassei a franquia [gastos pagos pelo segurado], negaram minhas requisições. Ele ganhava um milhão de dólares por mês", o equivalente a R$ 6 milhões/mês, destacou outro comentário.

A governadora do estado de Nova York, Kathy Hochul, afirmou nesta quinta-feira que pressionou para que a companhia de seguros Anthem desistisse do plano de retirar cobertura para pacientes que precisam de anestesia para se submeter a uma intervenção cirúrgica. "Hoje anunciarão o cancelamento total dessa política equivocada", disse.

"Não brinquem com a saúde e o bem-estar dos nova-iorquinos, não sob o meu mandato", advertiu.