Reino Unido cunha moedas em homenagem a Paul McCartney

As moedas de edição limitada serão vendidas no site da Royal Mint em várias versões, com preço de saída de 15,50 libras (R$ 118).

Referindo-se ao fato de o músico ter usado moedas para palhetar as cordas de seu violão no início da carreira, a Royal Mint disse que presenteou o cantor e compositor uma versão palheta de guitarra da moeda comemorativa antes da etapa europeia de sua turnê mundial.

No início de 2025, a Royal Mint também venderá em um leilão uma moeda de ouro assinada por Paul McCartney, que pesa cinco quilos, na qual foram investidas mais de 250 horas na fabricação.

