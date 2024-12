Hospital do norte de Gaza relata vários bombardeios israelenses nas últimas horas

O director do hospital Kamal Adwan, no norte de Gaza, e a agência de Defesa Civil do território informaram que Israel efetuou vários ataques nesta sexta-feira (6) que atingiram o centro médico, um dos últimos ainda em funcionamento na região.

"Houve uma série de ataques aéreos nos lados norte e oeste do hospital, acompanhados de tiros intensos e diretos", afirmou Hossam Abu Safieh. Segundo o diretor do centro médico, quatro funcionários morreram e não há mais cirurgiões no local.

O Exército de Israel ainda não respondeu aos pedidos de comentários da AFP sobre os ataques.