Líder Liverpool se despede do Goodison Park no derby contra o Everton

Campeão das últimas quatro edições da Premier League, o City joga neste sábado, na visita ao Crystal Palace (17º).

Entre os perseguidores do Liverpool se destaca o Chelsea, que está há seis rodadas sem perder, depois de ser derrotado em Anfield e que esta semana venceu o Southampton por 5 a 1.

Nesta 15ª rodada, o Chelsea entra em campo no domingo para disputar o clássico londrino no estádio do Tottenham (10º).

Quem está empatado com o Chelsea é o Arsenal de Mikel Arteta, que venceu o Manchester United por 2 a 0, a primeira derrota do treinador português Ruben Amorim desde a sua chegada à Inglaterra.

Os 'Gunners' também disputarão um clássico da capital, no caso deles no campo do Fulham (6º), também no domingo.

Nesta sexta-feira, Arteta respondeu às críticas sobre a sua abordagem mais defensiva: "Queremos ser os melhores em tudo, nas bolas paradas, na pressão, no ataque em espaços abertos... Ter o melhor ambiente nos estádios, antes não marcávamos o suficiente, não ganhávamos os desafios nem os jogos importantes durante 20 anos... Agora queremos ser os melhores em tudo".