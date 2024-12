Milei propõe 'flexibilizar' Mercosul para que cada país busque acordos comerciais 'convenientes'

"Que cada país possa determinar até onde irá ou não, levando em conta as necessidades de sua própria população, entendendo que o bloco se beneficia do benefício de seus membros", enfatizou.

O presidente argentino, que em um discurso anterior havia alertado que o Mercosul "acabou se tornando uma prisão" para seus parceiros, anunciou que deseja "revisar a tarifa externa comum, que é excessivamente alta".

"Somos o único bloco comercial que não reduziu as tarifas na última década. Não pensem que não há relação entre isso e nossos resultados comerciais ruins", disse ele, e afirmou que a Argentina irá propor "ajustes" para garantir "uma inserção mais competitiva nos mercados globais".

Para Milei, o grupo tem duas opções. "A realidade é que temos dois caminhos. Ou aceitamos que o Mercosul não funciona e o dissolvemos, o que não é a vontade do governo argentino. Ou o adaptamos para que funcione de acordo com as necessidades atuais de seus membros", disse ele.

O Mercosul não permite que seus membros busquem acordos comerciais com terceiros países sem o consentimento dos outros membros. Durante seu mandato, que se encerra em março, o presidente uruguaio Luis Lacalle Pou defendeu, sem sucesso, a flexibilização do bloco, em linha com seus antecessores.

