Panamá, o novo país associado do Mercosul

O Panamá formalizou, nesta sexta-feira (6), a sua adesão ao Mercosul como país associado, um status que não lhe confere voz nem poder de voto, mas que aproxima o bloco sul-americano de um país essencial ao comércio mundial.

O presidente panamenho, José Raúl Mulino, que formalizou a entrada ao bloco, descreveu recentemente esta integração como "uma tremenda oportunidade" e "um passo a frente muito importante em termos de comércio exterior e regional, relações exteriores e de integração", que permitirá ao Panamá "explorar rotas de livre comércio com estes países".

"O processo de integração do Panamá ao Mercosul não só reforça seus laços com o bloco, mas impulsiona sua capacidade de atrair investimentos estratégicos e melhora sua competitividade na região", declarou o Ministério de Comércio e Indústrias do Panamá em um comunicado em setembro.