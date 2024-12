Notre-Dame de Paris reabre as portas cinco anos após incêndio

Completamente restaurada após o grande incêndio de abril de 2019, a Catedral de Notre-Dame de Paris reabre as portas para o mundo neste sábado (6), com a presença de quase 40 líderes mundiais.

Entre os convidados estão o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, que chegou no início da manhã à capital francesa, e o presidente ucraniano Volodomir Zelensky, que chegou poucas horas depois.

Os dois podem se reunir em Paris, no que seria o primeiro encontro entre ambos desde que Trump venceu as eleições presidenciais no início de novembro.