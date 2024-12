Napoli perde em casa para a Lazio e cede liderança do Italiano para a Atalanta

Apenas três dias depois de cair diante da Lazio nas oitavas de final da Copa da Itália, o Napoli foi derrotado novamente pelo time romano neste domingo (8), por 1 a 0, e cedeu a liderança do Campeonato Italiano para a Atalanta.

O dinamarquês Gustav Isaksen foi o autor do único gol da partida no estádio Diego Maradona, dando uma vitória importantíssima para a Lazio, que está em quinto na tabela, com os mesmos 31 pontos de Inter de Milão (3ª) e Fiorentina (4ª).

A liderança da Serie A é agora da Atalanta, que na sexta-feira venceu o Milan por 2 a 1 e chegou a 43 pontos, dois à frente do Napoli.