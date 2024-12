Embaixada da Síria em Moscou hasteia a bandeira da oposição

A ação simbólica ocorre depois que Bashar al-Assad e sua família se estabeleceram em Moscou, segundo informaram as agências de notícias russas no domingo, com base em uma fonte do Kremlin.

A AFP não conseguiu confirmar as informações até o momento e o Kremlin não divulgou nenhum comunicado oficial sobre o tema.

A Rússia, presidida por Vladimir Putin, era ao lado do Irã o principal país aliado de Assad. Moscou se envolveu militarmente no conflito sírio em 2015.

No território sírio, a Rússia tem uma base naval em Tartus e uma base aérea em Hmeimim.