EUA sanciona sogro de Bashar al Assad

Os Estados Unidos anunciaram nesta segunda-feira (9) sanções econômicas contra o sogro do presidente sírio deposto, Bashar al-Assad, um dia após sua suposta fuga para a Rússia na sequência da tomada de Damasco pelos rebeldes.

A saída abrupta de Assad encerrou cinco décadas de domínio do clã Assad, que governou com mão de ferro um país devastado por uma das guerras mais letais do século.

Assad supervisionou a repressão ao movimento pró-democracia iniciado em 2011, desencadeando uma guerra civil que deixou 500 mil mortos.