Juan Soto assina com New York Mets maior contrato da história do beisebol

O astro dominicano Juan Soto chegou a um acordo de transferência para o New York Mets com um contrato recorde de 15 anos e 765 milhões de dólares (R$ 4,65 bilhões pela cotação atual) de acordo com várias reportagens da mídia norte-americana no domingo.

Tanto a ESPN quanto o site da Major League Baseball informaram que, se confirmado, seria o maior contrato da história do esporte profissional norte-americano.

Soto estava livre depois de jogar na temporada passada pelo New York Yankees, time que buscava manter o outfielder de 26 anos.