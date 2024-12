Países europeus ocidentais com resposta sanitária rápida à covid sofreram menos mortalidade

A Suécia implementou restrições leves desde o início, mas evitou o confinamento total.

Nos primeiros meses da epidemia, a mortalidade na Suécia aumentou gradualmente, superando claramente a de seus vizinhos escandinavos, Dinamarca e Noruega. No entanto, esta última teve um aumento significativo na mortalidade no final de 2021 e início de 2022, enquanto a Suécia foi menos afetada.

Em conclusão, esses três países, juntamente com a Irlanda, são os que melhor lidaram com a pandemia no período de 2020-2022.

No outro extremo, a Itália, seguida pela Bélgica e pelo Reino Unido, foram os mais severamente afetados.

