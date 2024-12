Polícia interroga homem em caso de CEO morto em NY, diz imprensa dos EUA

A polícia interrogou, nesta segunda-feira (9), um homem em relação ao assassinato do diretor-executivo de uma companhia de seguros médicos na semana passada em Nova York, reportaram veículos de comunicação dos Estados Unidos, enquanto a busca pelo suspeito continua em todo o país.

O homem foi interrogado pela polícia da cidade de Altoona, no estado da Pensilvânia, depois que foi encontrada com ele uma arma com características semelhantes à usada para matar a tiros Brian Thompson em uma rua de Nova York, segundo a rede NBC News e outros veículos, que citaram fontes próximas ao caso.

As autoridades investigam a possibilidade de que o autor do crime tenha usado uma pistola veterinária de cano longo, geralmente usada para sacrificar animais, para cometer o assassinato.