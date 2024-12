Quem lutará contra Verstappen pelo Mundial de Fórmula 1 em 2025?

A Ferrari, numa temporada de altos e baixos, espera que a chegada do astro britânico lhe permita dar um salto de qualidade, depois de terminar esta temporada no segundo lugar do Mundial de Construtores, atrás da McLaren (a Mercedes terminou em 4º).

- Leclerc, a incógnita -

Charles Leclerc, a grande esperança da Ferrari de reconquistar um título mundial de pilotos, que não vem desde 2007, pode acabar sendo deslocado com a chegada de Hamilton.

"Me sinto preparado", garantiu esta semana à AFP, "confiante" em que a sua equipe "estará numa posição melhor" do que em 2024.

O monegasco, um produto 100% da Ferrari, terminou em terceiro no Mundial de 2024, atrás de Max Verstappen e Norris.

