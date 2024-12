Botafogo enfrenta Pachuca por vaga nas 'semis' da Copa Intercontinental

Com o Real Madrid no horizonte, o Botafogo enfrenta o Pachuca do México nesta quarta-feira (10) em Doha, no Catar, valendo uma vaga na semifinal da renascida Copa Intercontinental da Fifa, que reúne os campeões dos principais torneios internacionais de clubes de 2024.

O time carioca chega motivado depois de conseguir uma dobradinha histórica em uma semana: sua primeira Copa Libertadores ao derrotar o Atlético-MG (3-1) no dia 30 de novembro, e seu terceiro Campeonato Brasileiro, o primeiro em quase 30 anos, no último domingo, com uma vitória sobre o São Paulo (2-1).

Mas o ápice deste fim de ano dos sonhos ainda pode estar por vir. Apesar do desgaste físico - foram seis partidas em 18 dias - os jogadores do Glorioso mostram confiança de que a equipe pode ir ainda mais longe.