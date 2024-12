Irmãos são acusados nos EUA de tráfico sexual no setor de imóveis de luxo

As agressões datam pelo menos de 2010 até 2021, de acordo com os promotores.

Oren e Tal são os fundadores da imobiliária Official, com escritórios em Miami e Nova York. Já Alon trabalhava na empresa de segurança privada da família, segundo a imprensa americana.

Há apenas dois anos, o jornal The New York Times dedicou aos irmãos um artigo que detalhava seus sucessos no setor imobiliário, incluída a venda de uma cobertura de 2.230 m² em Manhattan por 234 milhões de dólares (R$ 1,4 bilhão).

Tal ostentava um estilo de vida "sem folgas", exibindo constantemente residências glamorosas para clientes ricos.

Os três irmãos atraíam mulheres para eventos e festas, as drogavam com cocaína, cogumelos e ácido gama-hidroxibutírico, conhecido como GHB, e abusavam delas, segundo os promotores.

Os Alexander e as pessoas de seu entorno usavam "as redes sociais, aplicativos de namoro, encontros em pessoa [...] e promotores de festas que recrutavam mulheres para esses eventos", acrescentaram.