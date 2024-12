CBF lança candidatura de Brasília como sede da final da Libertadores de 2025

Com capacidade para mais de 70 mil espectadores, o Mané Garrincha foi palco de jogos da Copa das Confederações de 2013, da Copa do Mundo de 2014, dos Jogos Olímpicos de 2016 e da Copa América de 2021, entre outras competições.

Já o estádio Centenário recebeu a final da Libertadores de 2021, entre Palmeiras e Flamengo, que terminou com o título do time paulista.

A última final da principal competição de clubes da América do Sul foi disputada no dia 30 de novembro, no estádio Monumental de Buenos Aires, com a vitória do Botafogo por 3 a 1 sobre o Atlético-MG.

Desde que a Libertadores passou a ser decidida em jogo único, em 2019, o Brasil foi o país que mais vezes recebeu a final, em duas ocasiões: as edições de 2020 e 2023, ambas no Maracanã, no Rio de Janeiro.

