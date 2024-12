Pachuca vence Al Ahly nos pênaltis e vai enfrentar Real Madrid na final da Copa Intercontinental

Desta vez o Pachuca tem um encontro com a história e com o Real Madrid, que será um aperitivo antes de ambos se enfrentarem na fase de grupos do novo e ampliado Mundial de Clubes, no dia 22 de junho de 2025, em Charlotte, nos Estados Unidos.

- Pouco futebol, poucas chances -

Se no jogo contra o Botafogo o Pachuca deu uma lição de eficiência, desta vez o confronto contra o Al Ahly se mostrou sem brilho, com as duas equipes temendo uma à outra e com muita dificuldade para criar oportunidades.

No primeiro tempo os egípcios foram melhores e Ashraf teve duas boas chances (12', 37'). Rondón, mandando alto aos 23 minutos, desperdiçou a melhor oportunidade do campeão da Concachampions.

No segundo tempo, ambos abusaram dos chutes de longa distância, se precipitando para definir as jogadas. O equatoriano Ángel Mena e o colombiano Nelson Deossa, faltando 15 minutos para o fim do tempo regulamentar, foram os dois com mais intenção em suas tentativas.

O tédio tomou conta da prorrogação, em que o goleiro Carlos Moreno salvou o Pachuca numa ocasião, com grande defesa na tentativa de Kharaba (105').