United vira no fim e vence City (2-1); Chelsea segue na vice-liderança

O United tampouco vinha em bom momento, depois de ter perdido os dois últimos jogos da Premier League contra o Arsenal (2-0) e o Nottingham Forest (3-2).

A vitória deste domingo é a mais importante do técnico português Ruben Amorim desde que assumiu o cargo, há um mês, e é um resultado que volta a aumentar as expectativas à sua volta, depois de ter perdido um pouco de impulso nas últimas semanas.

"Foi incrível", disse Amorim à BBC. "Acho que merecemos. Foi um jogo muito disputado, mas acreditamos até o final. Conseguimos marcar, precisávamos desta vitória, foi importante para nós e para os nossos torcedores".

- Chelsea vence e é 2º -

Horas depois, em Londres, o Chelsea venceu o Brentford por 2 a 1, se mantendo na segunda posição e ficando apenas dois pontos atrás do líder Liverpool. Com a vitória deste domingo, são agora sete vitórias consecutivas do clube londrino contando todas as competições.

O espanhol Marc Cucurella colocou os 'Blues' na frente com uma cabeçada (43') e Nicolas Jackson aumentou a vantagem a dez minutos do final (80'), mas um gol de Bryan Mbeumo no fim do tempo regulamentar (90') aumentou a tensão em Stamford Bridge nos últimos minutos do jogo, e Cucurella acabou sendo expulso ao receber o segundo cartão amarelo.