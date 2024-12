Fluminense anuncia que não vai renovar com Felipe Melo

O zagueiro Felipe Melo, de 41 anos, deixará o Fluminense, informou nesta segunda-feira (16) o presidente do clube, em uma decisão que deixa no ar a continuidade da carreira do veterano jogador.

"A gente já conversou, já comunicou a ele que ele não segue com a gente como atleta do Fluminense", disse Mário Bittencourt durante uma coletiva de imprensa realizada na sede do time carioca.

Um dos líderes do time que conquistou a primeira Copa Libertadores (2023) e a Recopa Sul-Americana (2024) do Flu, Felipe Melo havia tornado público o desejo de disputar o Mundial de Clubes ampliado pelo time carioca antes de se aposentar no fim de 2025.