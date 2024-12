Promotora da Bolívia pede prisão de Evo Morales por 'tráfico' de menor

A autoridade do Ministério Público informou que a ordem de prisão foi emitida em 16 de outubro, mas somente foi divulgada nesta segunda-feira.

Gutiérrez explicou que não mencionou o caso anteriormente porque "é muito complexo", uma vez que envolve um ex-presidente, que já negou as acusações várias vezes.

Além disso, dois dias antes de emitir essa ordem, começaram bloqueios rodoviários realizados por apoiadores de Morales contra o que chamaram de perseguição política contra o ex-presidente e a crise econômica, que se prolongaram por 23 dias.

Apesar do conturbado cenário político, ela relatou que foram feitas operações policiais para prender Morales, que desde então está refugiado em seu reduto político do Chapare, uma região cocaleira no centro do país.

"Foi impossível proceder com a execução da ordem de apreensão contra este cidadão, uma vez que, desde o momento dos conflitos sociais viários realizados por grupos afins ao senhor Juan Evo Morales Ayma, muitos funcionários policiais foram vítimas de agressões e tentativa de homicídio por parte de bloqueadores."

- 'Acusação formal' -

Gutiérrez disse que a polícia enviou uma série de informes que justificavam porque não era possível executar o mandado de captura e que inclusive se assinalava que "a vida não apenas de funcionários policiais, [mas] também de civis estava no meio".