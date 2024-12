Softbank investirá U$S 100 bilhões e criará 100 mil empregos nos EUA, afirma Trump

"Trump é um presidente que dobra a aposta", disse Son nesta segunda-feira. "Eu terei que dobrar a aposta", acrescentou.

Masayoshi Son, de 67 anos, ficou famoso por investimentos iniciais e bem-sucedidos no gigante chinês do comércio eletrônico Alibaba e no pioneiro da navegação na internet Yahoo, mas também fez apostas catastróficas, como no site de trabalho compartilhado WeWork.

O investidor asiático disse repetidamente que a "superinteligência artificial" chegará dentro de uma década, trazendo invenções e novos conhecimentos, assim como formas inéditas de investir.

No mês passado, a CNBC informou que o criador do ChatGPT, OpenAI, permitirá que seus empregados vendam ações à SoftBank por um valor aproximado de 1,5 bilhão de dólares (R$ 9,07 bilhões).

A SoftBank obteve um lucro líquido extraordinário no segundo trimestre após registrar perdas no primeiro trimestre e no ano anterior.

- Impulso para Trump -

O anúncio representa um impulso para o governo de Trump, que assumirá o cargo em 20 de janeiro.