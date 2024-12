Hamas diz que negociações em Doha sobre trégua em Gaza são 'sérias e positivas'

Os negociadores "nunca estiveram tão perto de um acordo" para libertar reféns em território palestino desde a trégua de novembro de 2023, declarou, na segunda-feira, o ministro da Defesa israelense, Israel Katz.

A guerra teve início com o ataque do Hamas, em 7 de outubro de 2023, no sul de Israel, que causou a morte de 1.208 pessoas, civis em sua maioria, segundo um balanço com base em dados oficiais.

Durante o ataque, membros do Hamas também sequestraram 251 pessoas e 96 delas permanecem em Gaza. Destas, pelo menos 34 morreram, segundo o exército israelense.

A campanha de represália israelense em Gaza matou mais de 45.059 palestinos, segundo dados do Ministério da Saúde deste território governado pelo Hamas, que a ONU considera confiáveis.

Em novembro de 2023, uma trégua de uma semana, a única ocorrida até agora no marco desta guerra, permitiu a libertação de 105 reféns retidos na Faixa de Gaza e de 240 palestinos presos em centros de detenção israelenses.

