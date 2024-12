Jogos de Paris e calendário sobrecarregado, os protagonistas do esporte em 2024

Entre os atletas brasileiros, coube às mulheres subirem ao lugar mais alto do pódio. Beatriz Souza venceu no judô (categoria acima de 78kg), Ana Patrícia e Duda foram campeãs no vôlei de praia e Rebeca Andrade encantou o mundo no solo feminino da ginástica artística.

- Momentos memoráveis -

Para além dos resultados no âmbito esportivo, houve outras imagens que ficaram marcadas como a espetacular cerimônia de abertura no Rio Sena e a passagem de bastão para Los Angeles liderada pelo astro Tom Cruise, as últimas raquetadas de Rafael Nadal em sua quadra 'de estimação', a de Roland Garros, o gesto de humildade de Biles no pódio quando se ajoelhou diante de Rebeca Andrade, a 'selfie' dos mesatenistas das duas Coreias, a 'levitação' de Gabriel Medina após domar uma onda perfeita, e a pose de 'serial killer' do atirador Kim Ye-ji, em contraste com a descontração do turco Yusuf Dikec.

Sem esquecer de momentos tristes como as lágrimas de Carolina Marín, que sofre uma grave lesão no joelho logo após a classificação para a final do badminton, e a polêmica sobre a participação das boxeadoras Imane Khelif e Lin Yu-Ting, vítimas de ataques baseados em seu gênero.

Em suma, uma quinzena dos sonhos que continuou pouco depois com as Paralimpíadas em perfeita simbiose, como mostraram as americanas Tara Davis-Woodwall e seu marido Hunter. Ela foi campeã do salto em distância e, semanas depois, ele, amputado nas duas pernas, conquistou os títulos dos 200 e 400m.

O nadador brasileiro Gabrielzinho, o americano Matt Sutzman, chamado de 'o arqueiro sem braços', e a versátil Oksana Masters, capaz de conquistar medalhas em diversas modalidades, tanto nos Jogos de verão quanto de inverno, também entraram no Olimpo graças ao seu exemplo de superação.