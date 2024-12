Novos líderes da Síria redobram seu compromisso com o mundo

O líder do grupo radical sunita Hayat Tahrir al Sham (HTS), que comandou a ofensiva rebelde, reuniu-se na segunda-feira com representantes britânicos.

A França enviou a primeira missão diplomática a Damasco em 12 anos, liderada por Jean-François Guillaume, que disse que o seu país de preparava para apoiar os sírios durante o período de transição.

O grupo HTS, antigo braço sírio da Al-Qaeda, afirma que rompeu com o jihadismo, mas continua sendo classificado como "terrorista" por várias capitais ocidentais, incluindo Washington e Londres. Agora no poder, tenta moderar sua retórica e prometeu proteger as minorias religiosas.

A União Europeia (UE) reabrirá a sua missão na Síria após conversações "construtivas" com a sua nova liderança, disse a chefe de política externa do bloco, Kaja Kallas, que descreveu a iniciativa como um "passo muito importante".

A ONU prevê que quase um milhão de refugiados sírios retornem ao seu país no primeiro semestre de 2025.

"Prevemos (...) que perto de um milhão de sírios regressarão entre janeiro e junho", disse em Genebra Rema Jamous Imseis, diretora da Agência das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur) do Oriente Médio e Norte da África.