Superliga, rebatizada como 'Unify League', pede para ser reconhecida pela Fifa e Uefa

"A competição tem um novo nome, 'Unify League', em coerência com a plataforma de streaming que transmitirá os jogos ao vivo gratuitamente" e isso significará "uma melhoria considerável na experiência de visualização a partir de casa", acrescentou a A22.

Este projeto alternativo à Liga dos Campeões ameaçou uma implosão no futebol europeu quando foi apresentado em 2021, então com formato de competição semifechada e inicialmente apoiado por 12 grandes clubes do continente, tendo Real Madrid e Barcelona como pontas de lança do projeto.

Porém, diante da pressão do governo, dos órgãos e torcidas e da possibilidade de receber pesadas sanções, os seis clubes ingleses (Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea e Tottenham) rapidamente se retiraram do projeto, ao qual mais tarde se juntaram depois Atlético de Madrid, Milan, Inter e Juventus, deixando os dois gigantes do futebol espanhol sozinhos.

Em maio de 2024, a justiça espanhola considerou que a Fifa e a Uefa haviam "abusado da sua posição dominante" com a sua oposição à Superliga e retomou o argumento que levou o TJUE a desmentir as regras de ambas as instâncias que bloqueiam a criação de novos torneios se respeitam os princípios da integração, da meritocracia e estão integrados no calendário global.

A Uefa reagiu afirmando que alterou o seu regulamento e que "não é afetada pela decisão" do tribunal de Madri, que "não dá a terceiros o direito de lançar competições sem autorização".

bap/ole/mcd/an/aam/cb