Exército israelense intercepta míssil lançado do Iêmen

O Exército de Israel anunciou nesta quinta-feira (19, data local) que interceptou um míssil lançado do Iêmen e ativou as sirenes de alerta aéreo em várias cidades do centro do país, diante do risco de queda de destroços do projétil.

"A força aérea israelense interceptou um míssil lançado do Iêmen antes que penetrasse em território israelense", disse o Exército em comunicado.

As sirenes de alerta foram acionadas "em várias áreas do centro de Israel" devido à "possibilidade de queda de destroços depois da interceptação", acrescenta a nota.