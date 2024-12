Copa da França tem 32-avos de final com Lens-PSG e Saint Étienne-Olympique de Marselha

Este poderá ser o caso do Union Saint-Jean, clube da cidade de Bordeaux que disputa a sexta divisão francesa (Régional 1) e que receberá no domingo o Monaco, atual 3º colocado da primeira divisão francesa.

Outro time de Bordeaux, o Girondins, tradicional do Campeonato Francês, mas atualmente afundado na quarta divisão por problemas financeiros, receberá o Rennes comandado pelo técnico argentino Jorge Sampaoli, atual 12º colocado da Ligue 1. Assim, o estádio Matmut, um dos mais conhecidos do futebol francês, vai voltar a atrair as atenções da França durante algumas horas.

Outro duelo entre times tão díspares da Copa da França será entre o Still-Mutzig, clube amador da região da Alsácia, da sexta divisão do futebol francês, que receberá o Reims.

"Chamamos isso de magia da Copa da França, porque é um esporte que permite a nós, amadores, desafiar os profissionais, e ter lembranças incríveis para toda a vida, arrepios, lágrimas de alegria, momentos que só podemos vivenciar na Copa da França", disse Thomas Schall, artilheiro do Still-Mutzig, à Radio France.

Equipes de ilhas ultramarinas também lutarão para brilhar: o Saint-Denis, da ilha da Reunião, enfrentará o Cabourg da quinta divisão (National 3), enquanto o Saint-Joseph, da ilha da Martinica, enfrentará o Bastia, da segunda divisão.

-- Programação dos 32-avos de final da Copa da França: