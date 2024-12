FMI anuncia que começou a negociar novo programa de crédito com a Argentina

O Fundo Monetário Internacional (FMI) iniciou negociações com a Argentina sobre um novo programa de assistência financeira, antes do fim do programa atual no final do ano, confirmou o FMI em uma coletiva de imprensa nesta quinta-feira (19).

"As autoridades expressaram oficialmente seu interesse em chegar a um novo programa de assistência. As negociações estão em andamento", disse a jornalistas Julie Kozack, diretora de comunicações do Fundo.

