Vice de Nunes justifica ausência em diplomação: 'Família em primeiro lugar'

Mello Araújo (PL), vice-prefeito eleito de São Paulo, faltou à cerimônia de diplomação realizada nesta quinta (19) em São Paulo. O motivo foi uma viagem ao exterior para passar o Natal com seu filho.

Família da gente em primeiro lugar sempre. Infelizmente, não sabia que tudo isso ocorreria, mas estarei na posse, se Deus quiser.

O que aconteceu

Viagem estava marcada "antes de tudo isso acontecer", explicou Mello. O vice foi escolhido pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB) em junho. Segundo Mello, ele havia programado o encontro com o filho, que faz faculdade fora do Brasil, antes, no começo do ano.