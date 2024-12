Israel ataca portos no Iêmen após interceptar míssil lançado pelos huthis

O ataque foi uma resposta ao lançamento de um míssil no Iêmen que foi interceptado pelas defesas aéreas israelenses.

"Aviso aos líderes da organização terrorista huthi: o longo braço de Israel alcançará vocês", disse o ministro da Defesa israelense, Israel Katz.

O exército explicou que a Força Aérea interceptou o míssil lançado do Iêmen antes que este "entrasse em território israelense".

As sirenes de alerta foram acionadas "em vários pontos do centro de Israel" devido à "possibilidade de queda de destroços após a intercepção", afirma um comunicado.

Na segunda-feira, o exército israelense anunciou que havia interceptado um míssil reivindicado pelos rebeldes huthis do Iêmen, aliados do Irã que controlam amplas faixas de território do país.

O grupo afirmou que o ataque estava direcionado contra "um alvo militar" em um bairro de Tel Aviv e afirmou que "a operação cumpriu seu propósito com sucesso".