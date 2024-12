Projétil lançado do Iêmen deixa 16 feridos em Tel Aviv

Um projétil lançado do Iêmen, que o Exército israelense não conseguiu interceptar, deixou 16 pessoas levemente feridas em Tel Aviv neste sábado (21), informaram os serviços de emergência.

Os rebeldes houthis do Iêmen, do Iêmen, apoiados pelo Irã, reivindicaram em um comunicado o disparo de um "míssil balístico hipersônico Palestina 2" contra "um alvo militar do inimigo israelense" na área de Jaffa, na zona sul de Tel Aviv.

Os houthis, que controlam boa parte do Iêmen, lançaram mísseis contra Israel em várias ocasiões desde o início da guerra em Gaza, há mais de um ano.