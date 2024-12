Socorristas reportam de 60 a 80 feridos em atropelamento em mercado de Natal na Alemanha

Entre "60 e 80 pessoas" ficaram feridas, nesta sexta-feira (20), quando um veículo atropelou pessoas que passeavam em um mercado de Natal, em Magdeburgo, no norte da Alemanha, informou um porta-voz dos socorristas locais à AFP.

Alguns veículos de comunicação reportam vários mortos e se referem ao ocorrido como um atentado, mas as autoridades não confirmaram. Os socorristas detalharam que várias pessoas ficaram "gravemente feridas" no atropelamento, no qual "um veículo" esteve envolvido.

