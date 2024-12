Wall Street fecha em alta após dados de inflação nos EUA

A Bolsa de Valores de Nova York fechou em alta nesta sexta-feira (20), impulsionada por um indicador de inflação que aliviou os temores do mercado sobre os aumentos nos preços.

O índice industrial Dow Jones subiu 1,18%, o tecnológico Nasdaq avançou 1,03% e o amplo S&P 500 ganhou 1,09%.

"O mercado começou o dia de mau humor devido a um possível 'shutdown'" (paralisação dos serviços públicos por falta de acordo orçamentário no Congresso) e a um Federal Reserve (Fed, banco central americano) "mais rígido do que o esperado", "mas os dados de inflação mais baixos do que o previsto suavizaram" o clima, explicou Chris Zaccarelli, da Northlight Asset Management.