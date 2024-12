Bayer Leverkusen atropela Freiburg (5-1) com 4 gols de Schick

O atacante tcheco Patrik Schick (28 anos), com quatro gols, foi a estrela do Bayer Leverkusen na vitória por 5 a 1 sobre o Freiburg neste sábado, pela 15ª rodada do Campeonato Alemão, em que a equipe continua firme em sua perseguição ao Bayern de Munique.

O Gigante da Babiera, líder na tabela, venceu pelo mesmo placar o RB Leipzig, e agora o Leverkusen (2º) respondeu à altura para manter a distância em quatro pontos.

Esta é a oitava vitória consecutiva da equipe, contando todas as competições, o que a leva a abrir cinco pontos de vantagem sobre seus principais perseguidores, Leipzig e Eintracht Frankfurt, que foi derrotado em casa pelo Mainz por 3 a 1 neste sábado.