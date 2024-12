Atalanta vence Empoli, emenda 11 vitórias seguidas e retoma liderança do Italiano

A Atalanta chegava para a partida depois de golear o Cesena (2ª divisão) por 6 a 1 nas oitavas de final da Copa da Itália, mas o Empoli foi um adversário bem mais complicado.

Charles De Ketelaere decidiu para a 'Dea' nos minutos finais (87'), quando tudo indicava que o duelo terminaria empatado.

No início do jogo, o Empoli saiu na frente com um gol de Lorenzo Colombo (13'), mas a Atalanta conseguiu a virada antes do intervalo com De Ketelaere (34') Ademola Lookman (45'+1).

No segundo tempo, Sebastiano Esposito empatou em cobrança de pênalti (57'), até que De Ketelaere deu a vitória à líder da Serie A.

Com esse resultado, a Atalanta também abre provisoriamente seis pontos de vantagem sobre a Inter de Milão (3ª), que na segunda-feira vai enfrentar o Como (15º), no fechamento da rodada.

Também neste domingo, a Roma (10ª) ganhou fôlego ao golear o Parma (16º) por 5 a 1, com hat-trick do argentino Paulo Dybala.